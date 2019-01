Borsa | Tim sprofonda e le utilities recuperano

Tim : crollo senza fine in Borsa - -7% - - scivola fino a 0 - 441 euro : Milano, 22 gen., askanews, - Tracollo senza fine per Tim in Borsa. Le azioni del gruppo accelerano sempre più al ribasso, lasciando sul terreno il 7% e arrivando a sprofondare fino a 0,441 euro, nuovi ...

Borsa : Milano peggiora - -1% - - pesa Tim : ANSA, - Milano, 22 GEN - Piazza Affari amplia il calo , Ftse Mib -0,8%, , nonostante il calo dello spread a 249,6 punti. Scivola su nuovi minimi Tim , -7%, , insieme alle risparmio , -5%, , dopo un ...

Borsa Milano fiacca con Europa - male Tim : ANSA, - Milano, 21 GEN - Inizio di settimana con il freno a mano tirato per Piazza Affari, che ha concluso la seduta in linea con le altre Borse europee mentre Wall Street è rimasta chiusa per ...

Tim cede ancora in Borsa - -2 - 6% finale : ANSA, - MILANO, 21 GEN - Seconda seduta consecutiva molto pesante per Tim in Piazza Affari, ai minimi da oltre cinque anni e con una capitalizzazione sotto i 10 miliardi: il titolo, sotto una forte ...

Borsa MILANO chiude negativa con Europa - vendute Tim - Ferragamo : Piazza Affari chiude con segno negativo, in linea con gli altri mercati europei, in un mercato appesantito dai dati macro cinesi che confermano il rallentamento dell'economia.

Borsa : Piazza Affari maglia nera - Tim ai minimi da 5 anni. Attesa piano B sulla Brexit : Lo spread Btp-Bund si muove attorno ai 250 punti base con gli investitori che temono una frenata dell'economia dopo gli avvertimenti di Bankitalia. Debole il petrolio, con il Wti che cede lo 0,24% a ...

Tim crolla in Borsa - -7 - 2% - - preoccupa ebitda domestico in calo : Milano, 18 gen., askanews, - Tim a picco in Borsa dopo la doccia fredda sull'ebitda domestico 2018 e sulle caute prospettive per il 2019. Il titolo ha lasciato sul terreno il 7,2% chiudendo a 0,4885 ...

Tlc Tim ribassa le stime di bilancio. Tonfo in Borsa : I risultati preliminari del 2018 e le previsioni per il 2019 che affossano Tim in Borsa , -7,7% a 0,48 euro, non sono una vera sorpresa per il mercato, vista la concorrenza che il gruppo affronta in ...

Borsa : Milano riduce rialzo - giù Tim : ANSA, - Milano, 18 GEN - La Borsa di Milano riduce lievemente il rialzo con il Ftse Mib che avanza dello 0,5% a 19.577 punti. Continua in profondo rosso Tim, -7,9%,, dopo il cda sui conti, mentre ...

Tim a picco in Borsa - -9% - su minimi 2013 dopo warning su Italia : Milano, 18 gen., askanews, - Tonfo in Borsa per Tim. Il titolo lascia sul terreno il 9% circa, sprofondando fino a 0,4772 euro, sui minimi dall'estate 2013, dopo che ieri il cda, che ha analizzato i ...

Tim non fa prezzo in Borsa dopo il profit warning - teorico -8 - 81% : Il titolo Telecom Italia non entra in contrattazione a Piazza Affari dove segna un teorico -8,81%, dopo che ieri il cda della compagnia ha lanciato un 'profit warning' con l'Ebitda organico della ...

In Borsa brindano Campari e Tim : Indici di Borsa immobili a Milano, Ftse Mib -0,04% a 19.470 punti e All Share pure -0,04% a 21.396,. Sui mercati restano le preoccupazione legate alla Brexit e alla sfida sui dazi fra America e Cina, ...

Borsa : Milano debole - tiene Tim - ok Juve : ANSA, - Milano, 14 GEN - Prima giornata di settimana negativa per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,62% a 19.171 punti, ...

