Boateng al Barça Icardi | il sì è vicino Balo-Marsiglia | 3 mln per 17 partite

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il colpo che non ti aspetti. A meno di cambiamenti delle ultime ore, infatti, Kevin Princesarà il prossimo acquisto del Barcellona. Clamoroso è dire poco, poiché trattasi di un calciatore di anni 31 e che andrà a fare la riserva di gente come Messi, Suarez, Dembelè. Mancano solo alcuni dettagli, ma è dato ormai per certo che l'ex Milan un passato in Spagna al Las Palmas (29 presenze, 10 reti) - lascerà il Sassuolo dopo appena sei mesi e quattro gol segnati. Il dg del club emiliano, Carnevali, è in viaggio per chiudere l'affare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non solo, Carnevali è pronto ad avviare una nuova collaborazione con il, un asse tra i due club che in futuro coinvolgerà diversi giovani. Una collaborazione avviata già in estate, con l'approdo al Sassuolo di Marlon, 23enne difensore, con diritto di ricompra mantenuto dal Barcellona. Tra ...