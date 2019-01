Auto elettriche | ora possono “rivendere” energia Il progetto delle utility europee

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Di mobilità elettrica si parla ormai quotidianamente, anche se in Europa e specialmente in Italia, per il momento si può apprezzare solo “col binocolo”. E sarebbero tanti i motivi per credere che questa, in realtà, sia un’idea ancora prematura, primo fra tutti il prezzoEV, che rende tali veicoli non accessibili alla massa. Tuttavia, a volerlo, l’elettrica potrebbe rappresentare non più soltanto una spesa esosa ma pure un mezzo attraverso cuiad altri potenziali consumatori: rete elettrica pubblica in primis. In poche parole, i possessori dia zero emissioni potrebbero diventare dei fornitori diQuesto è ciò che si intende con la tecnologia Vehicle-to-grid (V2G) e questo è ilche alcune società francesi di servizi energetici, E.ON e EDF – prima ancora anche la stessa italiana Enel – vorrebbero portare in Europa per ...