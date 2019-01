Ascolti 21 gennaio | delude Adriano Celentano | battuto di poco da La compagnia del cigno

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata aglidella giornata di ieri, lunedì 21, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata di Adrian, il tanto atteso show evento con protagonistatrasmesso su Canale 5. In prime time, sulla rete ammiraglia Rai, invece, è andata in onda la quarta delle sei puntate della fiction Ladelcon protagonista Alessio Boni.Il 'flop' disu Canale 5: Ladeltiene testa al suo show Il verdetto auditel di questo lunedì sera ha stabilito che il ritorno in televisione diè stato un sonoro flop dal punto di vista deglindo nettamente le aspettative. Nel dettaglio, infatti, la prima parte dello show di ieri dal titolo 'Aspettando Adrian' ha catturato l'attenzione di circa 6 milioni di spettatori ottenendo uno share del ...