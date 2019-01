A Primo Tempo Scaramuzzino con Razza di Italiani!

Palermo Salernitana 1 1 LIVE Finisce il Primo tempo : ORE 21.46 Finisce IL primo tempo. Il Palermo viene rimontato dalla squadra di Gregucci dopo essere andato in vantaggio con Jajalo. Gli uomini di Stellone non stanno giocando bene anche se subito dopo ...

Napoli-Sassuolo Primo Tempo 1-0 - decide Milik (e il Var) : Azione Insigne-Ounas È un gol di Arkadiusz Milik a decidere il primo tempo Napoli e Sassuolo ottavo di finale di Coppa Italia. Primi 45 minuti in chiaroscuro del Napoli che non corre quasi mai pericoli, ma va a intermittenza. Il quasi si riferisce al 35esimo del primo tempo, quando il Sassuolo va in rete con Locatelli ben servito da Djuricic. Veementi le proteste del Napoli per un precedente fallo di mano d Locatelli da cui era nata ...

Coppa Italia – Poker nel Primo Tempo - la Lazio liquida il Novara e prenota la sfida contro l’Inter : La Lazio liquida il Novara negli ottavi di finale di Coppa Italia: i biancocelesti superano 4-1 la formazione piemontese e prenotano la sfida contro l’Inter, favoritissima sul Benevento Sarà stata l’assenza di calcio giocato e la necessità di ritornare a mettere minuti nelle gambe in partite ufficiali, o forse è solo il segnale che la Lazio, questa Coppa Italia, vuole prenderla seriamente, anche se di fronte, negli ottavi di finale, ha il ...

De Agostini pubblica il Primo 'Atlante dell'Arte Contemporanea' : la mappatura completa del contesto artistico italiano : A conclusione Roberto Albergoni , Direttore di Manifesta12 , ha fornito il report di una tra le più importanti mostre itineranti al mondo, ospitata nel 2018 a Palermo. La presentazione ufficiale ...

All'Aquila non basta un gran Primo Tempo : vince Milano 86-78 : Pubblicità Pubblicità La cronaca . I bianconeri approcciano bene il match, specialmente in difesa , 4-8, : Milano perde qualche pallone di troppo, ma appena ritrova ordine in attacco vola via ...

Live Napoli-Bologna 1-1 Il Primo Tempo finisce in parità : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Live Napoli-Bologna 1-1 Il Primo Tempo finisce il parità : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Napoli-Bologna 1-1 - Primo Tempo : Santander risponde a Milik : I primi 45 minuti Il Napoli inizia molto male, il Bologna riparte benissimo e mette in pericolo diverse volte la porta di Meret. Poli, soprattutto, va vicinissimo al gol con un diagonale stretto su cui Santander è leggermente in ritardo. La squadra di Ancelotti recupera le distanze e le misure, così trova il vantaggio al primo affondo: azione insistita di Milik e Mertens, la palla finisce sul destro del polacco dopo due rimpalli, tiro sporco e ...

Palermo Ascoli 1 0 / LIVE : finisce il Primo Tempo - : ORE 21.49 finisce IL primo tempo. Palermo IN VANTAGGIO. Dopo il grande inizio dei rosa, l'Ascoli ha cominciato a prendere campo, senza creare occasioni grossissime. L'autogol di Perucchini, uno dei ...

Inter-Napoli 0-0 - Primo Tempo : Koulibaly salva su Icardi : Un primo commento Ancelotti si presenta per Inter-Napoli con la novità di Callejon terzino destro, con Allan a centrocampo insieme ad Hamsik, Fabian Ruiz e Zielinski esterni. Pronti via, Icardi ha il piede caldo e colpisce la traversa. Da centrocampo. Direttamente su calcio d’inizio. È l’inizio coreografico di una partita molto tattica, ma anche bella da vedere. L’Inter prova sempre a costruire dal basso, il Napoli accetta questa situazione e ...

Live Inter-Napoli 0-0 Primo Tempo più nerazzurro : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : finisce il Primo Tempo di San Siro : 47′ finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: finisce il primo tempo di San Siro proviene da Serie A News ...

Roma-Sassuolo LIVE : fine Primo tempo! [VIDEO] : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Gattuso - Milan pessimo nel Primo tempo : ANSA, - ROMA, 26 DIC - "Nel primo tempo abbiamo sofferto. Poi siamo migliorati ma i primi 45' mi hanno fatto innervosire tanto: siamo stati pessimi. Quando non c'è tranquillità e non si vince da tanto ...