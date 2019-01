Sci | Buzzi sarà operato mercoledì

Sci alpino - Emanuele Buzzi verrà operato mercoledì 23 gennaio. Stagione finita per l’azzurro : La vita a volte sa essere spietata e crudele. Emanuele Buzzi aveva appena disputato la miglior gara della carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: un sesto posto nella mitica discesa di Wengen che sembrava presagire ad un decollo definitivo tra i grandi della specialità. Neanche il tempo di assaporare la gioia del momento ed ecco il patatrac: il sappadino è scivolato e, nell’impatto contro le protezioni all’arrivo, si è ...

Sci alpino - intervento chirurgico per Buzzi il prossimo 23 gennaio : le ultime : Buzzi operato mercoledì 23 gennaio a Milano, confermati dalla Fis lo slalom maschile di Schladming e i Mondiali di Are Emanuele Buzzi sarà operato mercoledì 23 gennaio presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori della Commissione Medica Fisi per la riduzione della frattura al piatto tibiale della gamba destra, che lo sfortunato velocista sappadino si è procurato dopo avere tagliato il traguardo della discesa di Wengen conclusa al ...

Sci alpino - discesa Wengen 2019 : vince l'austriaco Kriechmayr. 6° Buzzi che poi si infortuna : stagione finita : E' l'austriaco vincent Kriechmayr ad aggiudicarsi la discesa del Lauberhorn, la più lunga del circuito di Coppa del Mondo con i suoi quasi 4.5 km. Per lo sciatore austriaco è la quarta vittoria in carriera, la seconda in una discesa. Kriechmayr ha avuto la meglio sul grande favorito di giornata, Beat Feuz , già ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi e la frattura al piatto tibiale : “Sono caduto - gamba in ipertensione e infortunio” : Emanuele Buzzi si è procurato la frattura del piatto tibiale della gamba destra al termine della discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurro ha concluso la gara con un eccellente sesto posto (miglior risultato in carriera) ma poi è caduto e l’infortunio è purtroppo abbastanza serio, il velocista dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il nostro portacolori ha espresso le sue ...

Sci alpino – Infortunio Buzzi - gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro e le sue prime parole : [GALLERY] : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Emanuele Buzzi dopo la caduta di Wengen e le sue prime parole Brutta caduta per Emanuele Buzzi oggi a Wengen durante la discesa libera maschile di Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro ha disputato una gara eccezionale, chiudendo al sesto posto, ma sul traguardo qualcosa è andato storto ed Emanuele è finito rovinosamente a terra, andando a sbattere contro le barriere. Buzzi è stato trasportato ...

Sci - l'austriaco Kriechmayr vince la discesa a Wengen : Buzzi infortunato è sesto : l'austriaco vincent Kriechmayr - 27 anni e quarto successo in carriera - in 2.28.36 ha vinto a Wengen la discesa del Lauberhorn, la più lunga del circuito di coppa del mondo con i suoi quasi 4,5 km. Secondo lo svizzero Beat Feuz in 2.28.50 e terzo il norvegese Aleksander Kilde in 2.28.62. Niente podio per l'Italia ma bella sorpresa del giovane veneto Emanuele Buzzi ...

Sci alpino - Pagelle Discese Cortina e Wengen 2019 : Kriechmayr e Siebenhofer in trionfo - Buzzi si infortuna - Paris e Innerhofer sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti e degli azzurri di spicco. DISCESA LIBERA Wengen: VINCENT Kriechmayr: 10. Questa volta è lui l’Imperatore della Classicissima, l’austriaco domina la pista del Lauberhorn con una disinvoltura e una classe proverbiale. Prova di ...

Sci alpino - le condizioni di Emanuele Buzzi : frattura del piatto tibiale - l’azzurro dovrà operarsi : Emanuele Buzzi ha conquistato un fantastico sesto posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurro è stato bravissimo nella grande Classica del Circo Bianco, ha ottenuto il miglior risultato in carriera ma dopo il traguardo si è reso protagonista di una brutta caduta ed è andato a sbattere contro i materassini. Gli sci si sono infilati sotto e il nostro portacolori ha accusato un ...

Sci - a Wengen vince Kriechmayr - Buzzi 6° : ... SVIZZERA, , 19 gen - L'austriaco vincent Kriechmayr - 27 anni e quarto successo in carriera - in 2.28.36 ha vinto a Wengen la discesa del Lauberhorn, la piu' lunga del circuito di coppa del mondo ...

Sci Alpino – Discesa di Wengen - Buzzi cade ma ottiene il miglior risultato di carriera : vince Kriechmayr : Lele Buzzi, gioia e dolore: sesto nella Discesa di Wengen, miglior risultato in carriera. cade dopo il traguardo: trauma al ginocchio destro Fare la gara della vita e subito dopo prendersi un grande spavento. Emanuele Buzzi non dimenticherà facilmente questo sabato 19 gennaio a Wengen: così forte il carabiniere 24enne non era mai andato in carriera e il sesto posto finale in Discesa conferma quanto i suoi compagni più grandi hanno sempre ...

Sci - per Buzzi lesione ad un ginocchio : ANSA, - Wengen, Svizzera,, 19 gen - L'azzurro Emanuele Buzzi avrebbe riportato una lesione ad un ginocchio: lo ha fatto sapere il comitato organizzatore di Wengen senza spiegare di che lesione si ...

Sci - discesa libera Wengen : vince Kriechmayr. Sesto Buzzi - ottavo Inerhofer : Wengen - La Coppa del Mondo di sci maschile arriva ai piedi dell'Eiger. A Wengen 50000 tifosi svizzeri si accomodano ai bordi della pista Lauberhorn , la più lunga e impegnativa del Circo bianco. Una discesa libera ...

Sci alpino - le condizioni di Emanuele Buzzi : sesto a Wengen - poi la caduta. Azzurro in ospedale : Emanuele Buzzi ha conquistato un fantastico sesto posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’Azzurro è stato bravissimo nella grande Classica del Circo Bianco, ha ottenuto il miglior risultato in carriera ma dopo il traguardo si è reso protagonista di una brutta caduta ed è andato a sbattere contro i materassini. Gli sci si sono infilati sotto e il nostro portacolori ha accusato un ...

Sci - a Wengen vince Kriechmayr - Buzzi 6° : ... Svizzera,, 19 gen - L'austriaco vincent Kriechmayr - 27 anni e quarto successo in carriera - in 2.28.36 ha vinto a Wengen la discesa del Lauberhorn, la piu' lunga del circuito di coppa del mondo con ...