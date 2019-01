Salvini ai sindaci | Dovrebbe essere normale pensare ai propri cittadini

Sono gli italiani a pagarvi lo stipendio! Matteo Salvini contro i sindaci pro migranti : «Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha detto: «O faccio una proposta a voi che siete timoniere di navi. La prossima volta che avete un problema se attendere autorizzazioni avvicinatevi alle acque territoriali di una città povera ma dalla grande dignità. Avvicinatevi al porto di ...

De Magistris : "Salvini deve dimettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

Salvini ha respinto l'appello dei sindaci sulla sicurezza : I sindaci ritrovano l'unità e, dopo la lettera di sostegno alla legge sulla sicurezza firmata da 400 primi cittadini, il direttivo dell'Associazione dei Comuni italiani dà mandato al presidente Antonio Decaro di trattare con il governo alcune modifiche sul tema dell'accoglienza dei migranti e respinge 'fughe in avanti' di chi minaccia di non applicare la legge. Restano però le tensioni ...

Salvini polemizza con i sindaci : “Decido io”. E prende tempo sull’arrivo dei migranti : Il giorno dopo il vertice del «chiarimento», non è affatto tornata la calma nella maggioranza. La ferita inferta dal premier Giuseppe Conte e dai vertici grillini al leghista non sarà assorbita con facilità. E così non è un caso se ieri Salvini ha «duellato» quasi tutto il giorno con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in seguito ad un ferimento ma...

Decreto Sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Sicurezza - lunedì i sindaci incontreranno Conte - Ma Salvini non molla : 'Prendete un caffè - ma il decreto non cambia' : Una delegazione di sindaci sarà ricevuta, lunedì mattina, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per affrontare i Contenuti e l'impatto sui territori della nuova legge sulla ...

Decreto Sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Salvini a Conte e sindaci : prendete un caffè ma Dl non cambia : Roma, 10 gen., askanews, - 'Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci. Un caffè non si nega a nessuno, ovviamente il Decreto funziona, non si tocca e rimane così com'è, applicato e apprezzato ...

De Magistris : "Salvini deve dimettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

Quattrocento sindaci a favore del Decreto Salvini e contro Decaro : "Non usare l'Anci per le tue battaglie politiche" : I sindaci italiani che si sono apertamente schierati a favore del Decreto Sicurezza sono circa il triplo rispetto ai contrari. Da Venezia a Genova, da L'Aquila ad Arezzo, da Viterbo a La Spezia, sono circa 400 i primi cittadini ad aver firmato una lettera, promossa dal delegato alla Finanza Locale dell'Anci Guido Castelli, per sostenere il provvedimento che porta la firma del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il destinatario, però, ...

De Magistris : "Salvini deve dimettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

I vescovi benedicono i sindaci anti-Salvini : "Non guida lui la Chiesa" : Non so a chi pensi Salvini, che poi sulle scelte concrete la politica si divida e le persone si possano dividere, questo fa parte della storia ma non ci si può dividere di fronte al messaggio ...

Avanti coi ricorsi : i sindaci di Alba e Bra con Chiamparino per un'opposizione "legalitaria" alle norme del Decreto Salvini : ... sostiene in sostanza il fronte aperto dai sindaci di Palermo Leoluca Orlando , di Napoli Luigi De Magistris , e di Firenze Dario Nardella , alfieri di un'istanza di etica politica la cui narrazione ...

Sondaggio Mannheimer - quanti voti portano i sindaci pro-migranti a Matteo Salvini : Lo scontro tra i sindaci ribelli al decreto sicurezza e Matteo Salvini, che quel decreto lo ha voluto a tutti i costi, porta con sé una grande incognita in chiave elettorale, in una fase storica per il governo delicatissima, visto che la campagna elettorale per le elezioni europee sta per entrare ne