Porta | in arrivo l’app della Protezione civile

Oms : i migranti non Portano malattie ma si ammalano dopo arrivo in UE : Arrivano i risultati del primo rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardo ai migranti in Europa, realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà (INMP) italiano. Lo studio, secondo quanto afferma la stampa nazionale e internazionale, dimostra come sui migranti ci siano assolutamente dei falsi miti, in primis quello che i richiedenti asilo porterebbero sul territorio del Vecchio Continente, ...

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi imPortanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Fallout 76 : una nuova patch imPortante è in arrivo a gennaio : Bethesda ha annunciato il rilascio imminente di una nuova, corposa patch per Fallout 76. La notizia, come apprendiamo da Gamingbolt, è apparsa sul sito ufficiale della compagnia.Oltre ai classici miglioramenti di stabilità, l'aggiornamento prevede la risoluzione di una serie di problematiche evidenziate dalla community, per un totale di oltre 150 miglioramenti (stando a quanto dichiarato). In particolare, i fix riguarderanno problemi riscontrati ...

Milan - Scaroni accoglie Paquetà : “il suo arrivo dimostra che Elliott lavora duro per riPortare in alto il club” : Il presidente del Milan ha partecipato alla presentazione di Lucas Paquetà, esprimendo la propria soddisfazione per l’ingaggio del brasiliano “E’ una giornata per noi importante, ne abbiamo parlato tanto di Paquetà, ma finalmente è qui con noi. E’ entrato a far parte del nostro team. Il suo acquisto sta ad indicare ancora una volta l’impegno che ha Elliott per riportare il Milan dove gli spetta. Anche questo è ...

Milan - in arrivo 13 milioni per il calciomercato : il tesoretto lo Portano Kucka e Sosa : calciomercato Milan, i rossoneri non hanno ancora incassato 13 milioni di euro dal Trabzonspor per Kucka e Sosa: la Fifa interviene Il Milan si appresta ad incassare un discreto tesoretto da reinvestire nella sessione di calciomercato di gennaio. Non si tratta solo dei denari che potrebbero arrivare dalla Cina per Borini, ma anche di un credito vantato dai rossoneri che potrebbe rientrare nelle casse proprio durante questa sessione di ...

La Reggina adesso pensa in grande : domani la nuova dirigenza al Granillo - in arrivo colpi imPortanti : La rinascita della Reggina. Il club amaranto si prepara a mettere da parte le ultime stagioni deludenti ed il futuro si preannuncia roseo. La squadra sta rispondendo bene in campo ed è reduce da una serie di risultati utili consecutivi, domenica al Granillo in campo contro il Trapani, squadra costruita per la promozione. Ma la curiosità è per la presenza al Granillo del nuovo proprietario del club, stiamo parlando di Luca Gallo che negli ...

Cantiere in dirittura di arrivo a Tavarnelle : la palestra di via Fontazzi Porta il nome di Paolo Galletti : ... la struttura nasce non a caso nell'area scolastica del complesso di via Allende ed è stata costruita con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del mondo sportivo, favorendo in particolar modo la ...

Possibile nuova stangata per il Portafoglio degli italiani : in arrivo l'ecotassa : Nuovo scontro tra i vertici del governo gialloverde, questa volta riguardante l'ecotassa, una nuova imposta sulle auto in proporzione alla cilindrata e al grado di inquinamento da esse prodotte. Salvini tuona contro l'altro vice-premier Luigi di Maio, assolutamente contrario a qualsiasi nuova imposta sull'auto, in quanto uno dei beni materiali maggiormente tassati in Italia, afferma il leader del Carroccio. Secondo la proposta di modifica ...

Fortnite : in arrivo imPortanti novità dai The Game Awards : Geoff Keighley, durante un live streaming Q&A, ha annunciato che Epic Games parteciperà ai The Game Awards 2018 non solo per le loro nomination, ma per rivelare alcune importanti notizie su Fortnite.Geoff Keighley è il produttore e il creatore dei The Game Awards e in una discussione sul popolarissimo gioco ha rivelato che Epic Games ha grandi progetti per lo show, come segnala Fortnite Intel."Fortnite in realtà è stato annunciato da ...

F1 - pioggia di milioni sulla Williams : l’arrivo di Kubica Porta in dote una remunerativa partnership : Grazie all’ingaggio di Kubica, la Williams ha firmato un contratto di collaborazione con la PKN Orlen gestita dal Ministero del Tesoro polacco La Williams si riscopre ricca con Robert Kubica, ma non solo dal punto di vista del talento e dell’esperienza. L’ingaggio del pilota polacco infatti ha permesso la chiusura del contratto di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera PKN Orlen, gestita per il 28% dal Ministero ...

Atletico Monteporzio (calcio - I cat.) - il “muro” Ristori : «In arrivo quattro partite molto imPortanti» : Roma – E’ stato indubbiamente uno degli “acquisti” estivi più rumorosi dell’Atletico Monteporzio del presidente Fabrizio Terenzi. L’ex Frascati Luca Ristori, difensore centrale classe 1993, si è preso naturalmente il ruolo di guida della retroguardia monteporziana dall’alto della sua esperienza in categorie superiori. «Sono contento della scelta di tornare perché sapevo che sarebbe stata allestita una formazione competitiva. Il presidente ...

Bancari incerti : in arrivo imPortanti novità. Gli impatti attesi : ... gli interventi allo studio hanno un triplice obiettivo: ridurre i rischi nei bilanci creditizi, rafforzare il patrimonio delle banche e migliorare la capacità delle stesse di finanziare l'economia ...

Rainbow Six Siege ricalibra i propri operatori - in arrivo imPortanti nerf e buff : La giornata di ieri è stata di certo molto importante per Rainbow Six Siege: gli sviluppatori hanno infatti avuto modo di scendere nei dettagli per quanto concerne le novità in arrivo con Operation Wind Bastion, con le Pro League Finals di Rio che sono state il palcoscenico ideale per raggiungere immediatamente il maggior numero possibile di fruitori dello sparatutto tattico. Ma non di sole novità vive il titolo Ubisoft, dal momento che l'opera ...

Oli esausti - in arrivo la raccolta Porta a Porta : diventerà biodiesel : La raccolta porta a porta potrebbe estendersi anche agli oli esausti, quel che rimane cioè delle nostre fritture e che molti continuano a gettare nel lavandino, causando danni all'ambiente e un ...