Oggi «blue monday» e «giornata degli abbracci» Ma cambia qualcosa per noi?

Blue Monday/ Oggi è il giorno più triste dell'anno : perché l'umore cade a picco? : Blue Monday, Oggi il giorno più triste dell'anno: perché? Ecco come nasce tale ricorrenza, come affrontarla e quali fattori la generano.

Lunedì 21 Gennaio 2019 - è il “Blue Monday” : è davvero Oggi il giorno più triste e deprimente dell’anno? : E’ davvero oggi, Lunedì 21 Gennaio 2019, il giorno più triste dell’anno? Il cosiddetto “Blue Monday“? Non proprio. Cos’è il Blue Monday A calcolare la data “critica” è stato Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff, che tramite una complicata equazione (che considera numerose variabili tra cui il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi per i regali di Natale, il calo di motivazione ...