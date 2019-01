L' asse franco-tedesco non c' è più Aquisgrana? E' il flop di Macron

Fischi e urla sul rinsaldato asse franco-tedesco. Proteste alla firma del trattato di Aquisgrana tra Merkel e Macron : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benvenuto ad Aquisgrana agli ospiti della cerimonia della firma del trattato che rilancia l'amicizia franco-tedesca e corrobora la collaborazione fra i due partner.Durante i saluti, sullo sfondo, si sono levati Fischi e urla di protesta di una manifestazione di piazza.Merkel ed Emmanuel Macron firmeranno oggi il trattato che rilancia quello dell'Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e Konrad ...

Il nuovo trattato franco-tedesco sarà firmato il 22 gennaio. L'asservimento dell'Italia - : Agiscono in favore di una politica estera e di sicurezza comune efficace e forte, e rinforzano ed approfondiscono l'Unione economica e monetaria….Il Mercato Unico e una Unione competitiva, "...

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski. Via l’asse franco-tedesco - ridiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con Varsavia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis, partito di maggioranza in Polonia. Obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che oggi governa a Bruxelles. Il primo passo è compiuto e la nuova parola d’ordine è lanciata: “Abbiamo avuto un lungo, positivo e ...

Gianfranco Pescosolido - italiano rapinato e ucciso in Costa Rica/ Accoltellato mentre passeggiava nel parco : Gianfranco Pescosolido, italiano ucciso in Costa Rica: ritrovato senza vita in un parco della Capitale, Accoltellato da alcuni sconosciuti.

Europa League - Lazio sconfitta dall’Eintracht Francoforte : tra scontri e l’assenza del Var - uno spettacolo poco gradevole : Europa League, la Lazio ha perso contro l’Eintracht Francoforte, dominatrice del girone a punteggio pieno: Inzaghi ai sedicesimi con l’amaro in bocca La Lazio ha chiuso il girone di Europa League con una sconfitta contro l’Eintracht Francoforte, la squadra che ha chiuso il gruppo al primo posto a punteggio pieno. I tedeschi si sono dimostrati schiacciasassi, la Lazio però anche oggi ha messo in mostra qualche lacuna ...