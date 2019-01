huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più': 'Presto una conferenza Stato-Regioni sul reddito di cittadinanza' - doctorhoover : RT @HuffPostItalia: Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più': 'Presto una conferenza Stato-Regioni sul reddito di cittadinanza' - HuffPostItalia : Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più': 'Presto una conferenza Stato-Regioni sul reddito di cittadinanza' - nicola_atlante : RT @dariodivico: Parla il consigliere di Di Maio, Pasquale Tridico: «Subito il bonus alle imprese che assumono» -

(Di domenica 20 gennaio 2019) "Il punto critico dei decreti di reddito di cittadinanza e quota 100 è l'assenza di uno sguardo rivolto al futuro. La mia riforma era dedicata ai figli dello stesso ministro Salvini. Ora si guarda esclusivamente all'oggi, agli italiani che voteranno a maggio alle Europee e magari alle politiche successive. Non importa se non ci sono risorse, si mettono le clausole di salvaguardia". Lo dice Elsa Fornero, ospite di 'In'ora in più', su Rai3, a proposito delle misure cardine dell'ultima manovra economica."Vedo provvedimenti fiscali a favore dei redditi alti e il nero e non vedo riduzione fiscale complessiva - prosegue l'ex ministro del governo Monti - Credo che sarebbe la più grande illusione che possiamo proporre agli italiani se diciamo che domani mattina un disoccupato va al centro per l'impiego e trova un posto di lavoro. Ci sarà solo un impiegato che ...