MotoGP – Paolo Simoncelli commovente | “sono un padre disperato e arrabbiato con Dio”

MotoGP - Paolo Simoncelli : 'Non sono una persona straordinaria - sono solo un padre disperato' : 'Però sono proprio arrabbiato con Dio perché quella che ci è successa è la cosa più ingiusta del mondo: i figli non dovrebbero mai morire prima dei genitori, è contro natura.' Paolo parla poi della ...

MotoGP – Le strade di Ducati e Lorenzo si separano : il post d’addio di Paolo Ciabatti è : Paolo Ciabatti dice addio a Jorge Lorenzo con un dolce post sui social: le parole del direttore sportivo del team di Borgo Panigale E’ terminata l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: al termine di due anni complicati, fatti di difficoltà e di qualche grande soddisfazione, il maiorchino è pronto per salire in sella alla Honda, oggi e domani, nei test IRTA di Valencia. La Ducati non si è opposta e, così come accaduto due anni ...