' Manita' dell' Atalanta al Frosinone con 4 gol di Zapata

Il vaccino dell'umanità : Ma ci dice molto di più che di una disputa sulla scienza. Parla di noi, di solidarietà e responsabilità, parole spesso travolte da un'atomizzazione della società che, evidentemente, non ha contagiato ...

XLIV Montefortiana - Monteforte d'Alpone - Verona. Corsa mondiale - nel patrimonio agricolo-viticolo dell'Umanità. : Essi potranno ammirare il particolare paesaggio, che li circonda, e che, per le sue caratteristiche uniche al mondo, è stato riconosciuto fra i 53 patrimoni agricoli di rilevanza mondiale , GIAHS, , distribuiti in 4 continenti, come quinto europeo, ma, primo italiano, dedicato alla viticoltura. I Diciottomila,...

Affascinante e magica : scoprite la città con più siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO : ... a cinque chilometri dalla città; del Festival dei Cortili , che a maggio invade di fiori , soprattutto gelsomini e fiori d'arancio, i cortili del centro e li fa palcoscenici per spettacoli di ...

All’Armani/Silos si racconta la «Fabula» dell’umanità : Fabula di Charles FrégerTogoBoes, Sardinia, ItalyScot Guard, UKDi Giorgio Armani è noto il suo profondo amore per l’arte. Sappiamo che ama visceralmente Monet e gli impressionisti tutti, che il suo pittore prediletto è Malevich il Suprematista, che non smette di stupirsi di fronte alle espressioni artistiche provenienti dall’Estremo Oriente, specialmente se sono opera di Hokusai e di Hiroshige. Sappiamo che nella loro minimale e potente ...

Iran Storico : Civiltà - Storia - Patrimonio dell'Umanità : Iran Storico: le tombe dei grandi imperatori Centro religioso RezaShrine Scolpite in una rocciosa parete , per la cronaca a Raqsh- e Rostam , ammiri le tombe di grandi imperatori: Serse I, Serse II ...

Caro Bolsonaro - gli indigeni sono le radici dell’umanità. Un patrimonio che non possiamo perdere : Nella foto sono con Sabino Huni Kuin, Pajé e Cacique della Aldeia Novo Segredo, Alto Rio Jordao, Acre (Amazzonia). Luogo dove ci troviamo al momento di questo selfie Ho riflettuto a lungo prima di scrivere queste prossime righe. Io in Brasile ci vivo e la situazione non si prospetta facile. D’altra parte ritengo necessario fare alcune puntualizzazioni, come se parlassi al presidente Bolsonaro stesso. Gandhi, che non era comunista, sosteneva che ...

Zvonimir Boban - lo sfogo dopo gli scontri di Inter-Napoli : "Una vergogna dell'umanità" : Zvonimir Boban non ha mai usato giri di parole e non è cambiato ora che indossa i panni di vicesegretario della Fifa. Dal palco del Globe Soccer a Dubai ha infatti definito «una vergogna del calcio e dell' umanità» gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli nei pressi di San Siro la sera di Santo St

Boban : "I fatti di San Siro vergogna dell'umanità. Confederations e Mondiale per club da eliminare" : ... "Bisogna che la Fifa si riprenda il calcio e che il calcio sia nella Fifa, che non si parli solo di business e politica. È stata questa la chiave della campagna di Infantino come presidente. Abbiamo ...

Gli ultras violenti e il legno storto dell'umanità : Come vi sapete martellare da soli voi " lo ha detto bene Gattuso " nessuno al mondo. Tutti campioni dell'indignazione ex post, del giudizio definitivo twittato a caldo, dell'analisi sociologica tagliata con l'accetta per farla entrare in un post, dell'editoriale senza se e ...

Nella Natività di Giotto c'è la culla dell'umanità : L'importanza del mitraismo nel mondo romano fu talmente grande che alcuni studiosi lo considerano il primo concorrente del cristianesimo e altri suo precursore. Sta di fatto che il culto di Mitra era ...

Putin - discorso di fine anno : 'Rischio di guerra atomica' ed estinzione dell'umanità : Putin avverte e spaventa il mondo, durante il discorso di fine anno dove erano presenti 1700 reporter il presidente russo ha parlato di pericolo di una guerra nucleare. "Se arriveranno missili in Europa, poi l'Occidente non squittisca se reagiremo" ha dichiarato Putin, intanto la Russia ha sviluppato nuove arme come deterrenti. Putin spaventa il mondo, rischio di una guerra atomica Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare ...