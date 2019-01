Lazio | Acerbi espulso | si fermerà dopo 149 partite di fila

Live Napoli-Lazio 2-1 : Gol di Immobile - espulso Acerbi! : Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del...

Lazio - Acerbi : 'Difficile stop per cori razzisti' : ROMA - ' Non va assolutamente bene che ci siano cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non ...

Lazio - tutto pronto per la ripresa. Acerbi : 'Non vedo l'ora'. Durmisi : 'Gioco da due anni con un infortunio' : Non vede l'ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: 'Vacanze finite! Da domani si torna con la ...

Lazio - Natale con Acerbi : 'Regalerò la mia maglia al commento che riceverà più like' Video : Francesco Acerbi si veste da...Babbo Natale. E pubblica su Instagram un Video nel quale promette di regalare la maglia che vestirà durante Bologna-Lazio a chi scriverà il commento che riceverà più ...

Lazio - Natale con Acerbi : 'Regalerò la mia maglia al commento che riceverà più like' Video : Francesco Acerbi si veste da...Babbo Natale. E pubblica su Instagram un Video nel quale promette di regalare la maglia che vestirà durante Bologna-Lazio a chi scriverà il commento che riceverà più ...

Lazio - Acerbi si prende una grande rivincita contro il vecchio nemico Manganiello : Ha esultato senza guardare l'arbitro, perché era 'sicuro stavolta di non essere in fuorigioco'. Francesco Acerbi è soddisfatto, uscendo dallo stadio Olimpico. contro il Cagliari ha ritrovato la ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol. Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic firmano il riscatto di Inzaghi : Lazio-Cagliari 3-1: cronaca, statistiche e tabellino IL SOLITO Acerbi - Il Cagliari non imbastisce una reazione furibonda ma al 19' sfiora il pareggio: Faragò taglia l'area con un cross intelligente, ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol : Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Cagliari 3-1 : in gol Milinkovic - Acerbi - Lulic e Joao Pedro : La Lazio torna a vincere in campionato e si regala un Natale più sereno. La squadra di Inzaghi, a secco di vittorie da cinque giornate, nell'anticipo del 17esimo turno, supera 3-1 il Cagliari allo ...

Lazio - Cagliari 3-0 - torna al gol Milinkovic Savic - raddoppia Acerbi - chiude Lulic [LIVE] : Lazio Cagliari 3-0, torna al gol Milinkovic Savic, raddoppia Acerbi, chiude Lulic [LIVE] Lazio Cagliari, cronaca e tabellino Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Cagliari nella prima gara del 17esimo turno di Serie A . Al 12 , è già vantaggio biancoceleste: Cragno respinge una conclusione, da ...

Lazio-Cagliari 2-0 La Diretta Sblocca Milinkovic - raddoppia Acerbi : La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico nella partita del sabato alle ore 12.30 in apertura del 17o turno di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita sul campo dell'Atalanta...

Moviola Atalanta-Lazio : Zapata - braccio regolare. Offside Acerbi di un tallone : I due episodi chiave alla fine dei due tempi di gioco. Nel finale del primo, silent check di Orsato su un mani di Zapata nell'area dell'Atalanta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo degli ospiti il ...

Atalanta Lazio - il gol di Acerbi annullato al 93' : il Var 3D beffa la Lazio : La partita tra Atalanta e Lazio - 1-0 per la squadra di Gasperini - si è chiusa con un vero e proprio giallo: nel recupero, infatti, i biancocelesti hanno trovato il pareggio con un colpo di testa ...