Francesco Chiofalo in lacrime a Le Iene | “Ce l’ho fatta!” | ma è ancora preoccupato

Francesco Chiofalo sotto accusa dopo l'operazione : 'Vergogna - ti sei venduto a Le Iene' : Non si placano le polemiche su Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island, che come ben saprete nelle scorse settimane è stato sottoposto ad una delicatissima operazione al cervello per asportare un tumore. Per fortuna tutto è andato nel verso giusto, così come ha confermato lo stesso Francesco sulla sua pagina ufficiale Instagram, ma in molti non hanno gradito l'annuncio fatto dal ragazzo in queste ore su Instagram, dove ha dato ...

“Non muovo bene le gambe”. Francesco Chiofalo choc : “Questo tumore non è chiaro” : “Sto bene, o meglio, sto come uno a cui hanno asportato un tumore di 6 cm dalla testa”, inizia così l’intervista di Francesco Chiofalo a “Uomini e Donne Magazine”. Si tratta della sua prima intervista dopo l’intervento per la rimozione del cancro al cervello. L’operazione è riuscita e l’ex volto di Temptation Island sta trascorrendo il periodo di convalescenza in una clinica riabilitativa di Roma, in attesa di capire ...

Francesco Chiofalo : “Non muovo bene le gambe - aspetto l’esito dell’esame” Leggi la sua prima intervista dopo l’operazione : Francesco Chiofalo ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine la sua prima intervista dopo l’intervento per la rimozione del cancro al cervello. L’operazione è riuscita e l’ex volto di Temptation Island sta trascorrendo il periodo di... L'articolo Francesco Chiofalo: “Non muovo bene le gambe, aspetto l’esito dell’esame” Leggi la sua prima intervista dopo l’operazione proviene da Gossip, ...

Francesco Chiofalo dopo l’operazione : ‘Non riesco a muovere le gambe’ : “Al momento non cammino bene, non riesco a muovere le gambe. Hanno provato a mettermi in piedi però ho bisogno del deambulatore”. Francesco Chiofalo a pochi giorni dall’intervento di asportazione chirurgica di un tumore al cervello si racconta al magazine di Uomini e donne in edicola da venerdì 18 gennaio. “Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio con i ...

