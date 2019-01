scuolainforma

: #Concorso ordinario #Infanzia e #Primaria 2019: parere del CSPI - scuolainforma : #Concorso ordinario #Infanzia e #Primaria 2019: parere del CSPI - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia e primaria, CSPI: a rischio mobilità sostegno/posto comune - v_deGioia : RT @IstitutoJemolo: Aperte le iscrizioni al bando per l’ammissione a 50 posti al “Corso super-intensivo per la preparazione al concorso per… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Lo scorso 16 gennaio, ilha preso in esame le bozze dei decreti e dell’ordinanza in relazione alper la Scuola dell’che il Miur intende varare a breve. Pare che secondo il suo, la bozza preveda una separazione marcata tra la procedura per l’accesso ai posti comuni e quella per i posti su sostegno. Tra le conseguenze, ci potrebbe essere quella di condizionare la mobilità dei docenti tra i posti di sostegno e comune.sulTra i suggerimenti dati, ilraccomanda che le tematiche disciplinari tipiche dell’insegnamento siano oggetto di maggior attenzione nella prova relativa ai posti sul sostegno, esattamente come i temi dell’inclusione scolastica dovrebbero avere rilevanza nelle prove per i posti comuni. Per questo motivo, sono state proposte una serie di integrazioni e ...