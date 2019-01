Asse Calenda-Zingaretti per il Fronte democratico

Calendario pensioni 2019 : quando arriveranno gli Asse gni mese per mese : Come previsto dalla legge di Bilancio, le pensioni nel 2018 sono state erogate il primo giorno di ogni mese , a meno di...

Calendario European Games 2019 : tutte le date e il programma. Gli sport presenti ed i titoli da Asse gnare : Gli European Games 2019 si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Questa competizione multi sport iva, giunta alla seconda edizione, prevede la partecipazione delle Nazioni del Vecchio Continente e un programma con 200 eventi in 15 sport : tra le discipline olimpiche sono assenti ad esempio il nuoto e la scherma, la ginnastica è invece presente in tutte le sue forme (artistica, ritmica, acrobatica, aerobica, trampolino), ...

Chiusura scuole Natale - calendario vacanze : ritorno in clAsse per tutti dopo l’Epifania : Il Natale è ormai alle porte e lo si inizia a vedere nelle città. Manca meno di un mese alle festività invernali, che porteranno alla Chiusura delle scuole, come da tradizione. Il MIUR ha da tempo comunicato il calendario scolastico relativo all’anno 2018/19, che contiene tutti i dettagli relativi alle vacanze natalizie. Rispetto agli anni scorsi, le date sono state uniformate per tutte le regioni d’Italia. Perciò, si inizierà a stare a casa da ...