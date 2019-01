Tiramisu’ con i Pan di stelle

cosacucino.myblog

(Di sabato 19 gennaio 2019)con i Pan dicon i Pan diIngredienti biscotti pan di: 800 gr mascarpone: 500 gr uova: 5 caffè: 8 tazzine zucchero: 6 tazzine sale: 1 pizzico cacao: qbPreparazioneSeparate i tuorli dagli albumi. Prendete una ciotola e sbattete bene tuorli e zucchero, poi unite il mascarpone e amalgamatelo bene.Montate gli albumi a neve con un pizzico di sale e poi incorporateli al composto di uova mescolando dal basso verso l’alto. Zuccherate il caffè, fatelo raffreddare e mettetelo in un piatto.Bagnate rapidamente i pan dinel caffè e disponeteli su una teglia in un unico strato, poi coprite con un po’ di crema al mascarpone e procede così, alternando questi strati fino ad esaurimento degli ingredienti. Completate con la crema e poi spolverizzate con il cacao amaro e coprite il tiramisù con l’alluminio. Tenete il tiramisu in frigorifero per ...