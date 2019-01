Rapinatore spara contro istruttore e allieva e ruba l' auto della scuola guida

Attimi di paura in un bar di via Nedo Nadi : Rapinatore armato va via col malloppo sparando due colpi a salve : Attimi di paura intorno alle 19 a Foggia in via Nedo Nadi quando un uomo armato ha fatto irruzione nel locale La Caffetteria e sotto la minaccia della pistola si è fatto consegnare l'incasso dell'...