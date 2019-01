Mps | entro giugno il governo deve decidere L’ipotesi terzo polo e la “folle idea” del

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) Le debolezze e le criticità del sistema bancario italiano sono tali che basta davvero poco per farle emergere. Lo si è visto bene nei mesi scorsi, quando l’impennata dello spread ha messo a dura prova la tenuta di alcuni istituti di credito e ha provocato le prime avvisaglie di una stretta sui nuovi finanziamenti a imprese e famiglie: la ragione va ricercata nel fatto che le banche italiane hanno in portafoglio troppi titoli di Stato italiani. Quando il prezzo dei Btp scende, anche il patrimonio delle banche si riduce e ciò limita la possibilità di erogare nuovi crediti. Per gli istituti meno patrimonializzati, poi, la crescita dello spread ha rischiato di erodere il patrimonio spingendolo al di sotto dei minimi regolamentari e di obbligare quindi queste banche, tra cui il Monte dei Paschi di Siena, a lanciare aumenti di capitale in un momento di mercato difficilissimo.Dopo mesi di ...