Galleria Alberto Sordi | in coro con Venditti per una notte magica

Thun cerca addetto/a vendite a Roma presso la Galleria Alberto Sordi : La Thun, azienda leader nel settore dell’idea regalo, seleziona un addetto/a alle vendite part-time. Ancora un’offerta lavorativa interessante e da cogliere al volo nella città di Roma. La proposta riguarda il punto vendita presente presso la Galleria Alberto Sordi. Andiamo ora a scoprire nel dettaglio le caratteristiche ricercate e come fare per candidarsi all’offerta. Candidarsi in Thun a Roma L’azienda cerca addetti ...