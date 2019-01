Famiglia dipendente dal web rimane chiusa in casa per ben due anni

Blastingnews

(Di sabato 19 gennaio 2019) Non sono solo gli adolescenti a cadere vittima della dipendenza dai social e dalle app poiché, frequentemente, persino i genitori perdono il contatto con la realtà: in questo caso, infatti, un'interadi quattro persone, residente nel Salento, si è sprangata dentro la propria abitazione per più di due, non riuscendo a distaccarsi dai propri dispositivi elettronici e sviluppando così una vera patologia. Tale stato di soggezione era favorito dal fatto che il padre percepisse una modesta pensione, consentendo ai due coniugi, quindi, di non dover lavorare per mantenere la. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno.L'unica dellaa uscire era la figlia di 9La bambina era in grado di recarsi all'esterno solamente quando andava a scuola, oltre che quando si preoccupava di procurare gli alimenti necessari al sostentamento proprio e degli ...