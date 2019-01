È morto Bort! Lo storico vignettista della Settimana Enigmistica

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ha firmato per oltre trent'anni «Le ultime parole famose», la vignetta nella penultima paginacon un titolo diventato di uso comune nei discorsi degli italiani. Mario Bortolato, in arte ' Bort', è, la scorsa notte, a 92 anni, ad Alessandria. Bort ha disegnato anche per Grazia, Gioia, Candido e la Domenica del Corriere. Mario Bortolato, in arte Bort, ènella notte scorsa ad Alessandria all’età di 92 anni. Unleggendario, protagonista di un appuntamento fissa su ‘La’: per 50 anni, infatti, in basso a destra, a pagina 41, compariva la sua vignetta con il titolo ‘Le ultime parole famose’. I funerali si terranno lunedì 21 gennaio nella chiesa di San Giovanni Evangelista, in piazza Cerania, ad Alessandria, città in cui ha vissuto a lungo. La sua ultima vignetta per la famosa rubrica è stata disegnata nel 2013, ma la redazione’ aveva una scorta di vignette che gli ha permesso di pubblicare i disegni di Bort fino al primo gennaio del 2017.Bort ha disegnato anche per Grazia, Gioia, Candido e la Domenica del Corriere. È stato anche autore televisivo per Drive In e L’altra domenica, di Renzo Arbore. Creando inoltre il personaggio di Teo, un adolescente protagonista di strisce umoristiche che sono state pubblicate negli anni Settanta su Monello: solitamente piccole storie di vita quotidiana e famigliare.