Due aerei si scontrano a Malta

Giappone - scontro fra Due aerei militari Usa/ Ultime notizie - morto un marine - ancora 5 i dispersi

Due aerei dell’esercito statunitense si sono scontrati in volo a largo del Giappone : ci sono sei dispersi : Due aerei dell’esercito statunitense si sono scontrati in volo a largo del Giappone giovedì mattina: ci sono sei dispersi, mentre uno dei soldati che si trovavano a bordo degli aerei è stato recuperato in mare dai soccorritori. L’incidente è avvenuto