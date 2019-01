Australian Open 2019 | iniziano gli ottavi di finale In campo | tra gli altri | Kerber

Australian Open - senza pass non entra neanche Federer : Siparietto agli Australina Open dove il sei volte campione Roger Federer viene bloccato all'ingresso perchè senza pass. L'inflessibile steward attende l'allenatore con il pass del campione per ...

Australian Open 2019 : i numeri uno dimostrano la loro forza. Italia - il viaggio a Melbourne finisce qui : La sesta giornata degli Australian Open 2019 ha messo una volta di più in chiaro che, se Novak Djokovic e Simona Halep sono oggi i numeri uno del tennis mondiale, un motivo c’è. Per avere la prova, basta vedere le loro partite contro Denis Shapovalov e Venus Williams. Il canadese, in ascesa da qualche tempo, non è mai stato davvero in grado di fare quello che molti speravano alla vigilia: creare dei grattacapi al serbo. Il set Djokovic ...

Australian Open - eliminati Fognini e Giorgi : erano gli ultimi italiani in gara : L Italia saluta Melbourne con una settimana d anticipo. Fabio Fognini e Camila Giorgi escono di scena e negli ottavi dei due tabelloni dello Slam Australiano non ci saranno azzurri. Dopo Fabbiano e ...

VIDEO Giorgi-Pliskova Highlights Australian Open - l’azzurra lotta ma viene eliminata al terzo turno : Camila Giorgi non è riuscita nell’impresa di sconfiggere Karolina Pliskova ed è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurra ha battagliato alla pari, ha trascinato la numero 8 del mondo al terzo set ma poi si è dovuta inchinare. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi di Giorgi-Pliskova, terzo turno degli Australian Open. Clicca qui ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Nishikori e Zverev rapidamente agli ottavi - saluta Goffin : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare maschile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. Avanza cedendo un set il serbo Novak Djokovic, che sbarra la strada al talentuoso canadese Denis Shapovalov, ed ora il numero uno se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, che liquida in tre set, a sorpresa per la facilità con cui lo ha fatto, il belga David Goffin, in partita ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Fabio Fognini cede a Pablo Carreno Busta : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 OTTAVI DI ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka - out Giorgi : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

