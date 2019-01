Trump incontrerà Kim Jong-un a fine febbraio

ilgiornale

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il presidente degli Stati Uniti Donaldil leader della Corea del Nord, Kim-un, a. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca, che però non ha dato indicazioni precise sul luogo né sulla data dell'incontro.La notizia del nuovo vertice fra Corea del Nord e Stati Uniti arriva dopo l'incontro frae Kim Yong Chol a Washington. Un meeting in cui il presidente Usa ha voluto ribadire la volontà di dialogare con Pyongyang, ma ha anche riconfermato l'impegno affinché la Corea del Nord smantelli il suo programma nucleare e il suo arsenale. "Il presidente Donaldha incontrato Kim Yong Chol per un'ora e mezza per discutere della denuclearizzazione e di un secondo summit, che si svolgerà verso ladi", ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. "Il Presidente - ha proseguito la portavoce - non vede l'ora di incontrarsi con il ...