Sony chiede aiuto agli utenti in un nuovo sondaggio per definire il futuro di PS5

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il team dideve ancora dire qualcosa di ufficiale in merito a PlayStation 5. Tuttavia, unindica che stanno pensando davvero a ciò che glivorrebbero dalla futura console.Un report di Twisted Voxel, riportato da Comicbook, suggerisce che è stato inviato unin cui sicosa vorrebbero per migliorare "l'esperienza" PlayStation. Questo non indica effettivamente PS5, ma sembra chevoglia ascoltare le "opinioni sui giochi per console" per realizzarli con le caratteristiche richieste dai fan.Ilrecita: "salve, ci piacerebbe davvero sentire le tue opinioni sui giochi per console. Questo ci aiuta a pianificare ildi PlayStation e a migliorare l'esperienza per te e per tutti i nostri giocatori. Non ci vorrà molto del tuo tempo e apprezziamo davvero la tua partecipazione."Read more…