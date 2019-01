Salvini a Saviano: “Io faccio i fatti, tu i soldi con libri e film”

blogitalia.news

: Nove bombe in venti giorni a Napoli. Salvini va a Napoli e c’è chi urla al ministro dell’interno “Salvini, elimina… - stanzaselvaggia : Nove bombe in venti giorni a Napoli. Salvini va a Napoli e c’è chi urla al ministro dell’interno “Salvini, elimina… - repubblica : #Migranti, centinaia annegati senza aiuto. Ma per #Salvini è colpa delle #ong - “Elimina #Saviano”. E il ministro… - LegaSalvini : ++ SALVINI IRRIDE SAVIANO: VA AD AFRAGOLA IN DIVISA E INCASSA OVAZIONI E CORI DA STADIO ++ -

(Di sabato 19 gennaio 2019)replica a Roberto: “Io, tu icon i film” Anon mi interessa rispondere. Ioil ministro e agisco. Lascio che lui faccia icon i film e ie gli auguro tanta fortuna. Il sindaco De Magistris, invece, collabori. Se non si fida del ministro si fidi del questore». Lo ha detto in un’intervista con Radio Crc, il ministro dell’Interno, Matteo, appena arrivato all’aeroporto di Napoli.«Se – ha continuato– vengo a Napoli, sbaglio perché vengo Se mangio pane e nutella, non va bene. Si facessero una vita i, i De Magistris, i Fazio e i Gad Lerner. Io torno ogni volta che è possibile, spero ogni volta con qualche risultato in più. Io bado ai».«Ieri – ha ricordato il ministro – abbiamo iniziato a smontare la legge Fornero e il reddito di cittadinanza. ...