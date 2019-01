Quella parte di Chiesa cattolica che tifa per Matteo Salvini

Quella dei migranti accolti dai valdesi è solo in parte una buona notizia : Per come sono andate le cose nei mesi scorsi – vedi i casi Lifeline o Diciotti – c’è l’elevata probabilità che l’accordo ottenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con altri sette Paesi europei possa risolversi nell’ennesima ipocrisia diffusa. La chiesa valdese, che ha dato la disponibilità ad accogliere senza oneri per lo Stato una decina di migranti della Sea Watch 3 e Sea Eye affidati all’Italia (su 49 totali più 131 sbarcati prima ...