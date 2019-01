Piazzapulita | Corinne Clery in studio con una mega-pistola al peperoncino | Spruzza

blogo

(Di venerdì 18 gennaio 2019)“Ma cos’è, un bazooka?”. Persino Corrado Formigli è rimasto sorpreso nel momento in cuiha tirato fuori la sua personaleal. Non proprio un oggetto tascabile, considerate le dimensioni simili a quelle di una bomboletta di schiuma da barba.si parlava di legittima difesa e l’attrice ne ha approfittato per mettere in mostra la sua personale arma. “Non è una vera, ma un’arma almolto grossa”, ha spiegato la. “Quando non lavoro vivo in campagna. Essendo isolata un po’ di paura ce l’ho, con tutto quello che sta succedendo ultimamente. E’ vero che ho le telecamere e le grate, ma sono anche molto isolata”.incon unaal: "fino a sette metri" pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2019 04:38.