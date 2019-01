Nonnismo in caserma | «una realtà accettata»

vanityfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L’hanno lanciata in piscina e non le hanno risparmiato «frustate, botte e testate». Il «battesimo di volo», per la pilota sergente Giulia Jasmine Schiff, figlia di un pilota civile, non è stato una festa. Veneziana, 20 anni, nel gennaio 2018 aveva vinto il concorso per dieci ufficiali di complemento dell’Aeronautica e si era piazzata quarta su duemila. Entrata all’Accademia di Pozzuoli, ha svolto il tirocinio alla Scuola di volo di Latina. Ma il 7 aprile, quando ha superato la prova e ottenuto il brevetto di volo, ha dovuto subire una specie di «rito iniziatico», contro la sua volontà. Ma i commilitoni non hanno voluto sentire le sue ragioni: «Erano irremovibili: ti spaccheremo i denti sull’ala dell’aereo».Giulia racconta tutto, e da allora viene considerata la «pecora nera»: quando torna a Pozzuoli riceve tre lettere di biasimo, un rimprovero e sessanta giorni di consegna: «Mi ...