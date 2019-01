ilfattoquotidiano

: Mini 60 Year Edition, una festa di compleanno speciale a Bruxelles – FOTO - fattiamotore : Mini 60 Year Edition, una festa di compleanno speciale a Bruxelles – FOTO - Cascavel47 : Mini 60 Year Edition, una festa di compleanno speciale a Bruxelles – FOTO - reveloorbit : Sto ascoltando il mini degli oneus e ?????? rookies of the year indeed -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) I 60 anni dal debutto dellaclassica, nel 1959, sono stati festeggiati al salone dicon una versionepresentata in anteprima mondiale: la 60, che sarà disponibile da marzo, nelle varianti da 3 e 5 porte. Il design riprende ovviamente quello dell’illustre antenata, a cui aggiunge dettagli e dotazioni dedicate: innanzitutto il colore della carrozzeria, il British Racing Green IV, ma anche una finitura a contrasto sul tetto e tappi per specchietti esterni, le strisce del cofano in un particolare stile anniversario e cerchi in lega da 17”. All’interno, volante e sedili sportivi in pelleYours Leather Lounge 60 anni nell’esclusivo colore Dark Maroon. Il logo del 60ennale campeggia poi anche sui portelloni laterali, sui finestrini delle portiere, sui poggiatesta anteriori e su alcune rifiniture interne, nonché nella ...