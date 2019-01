Maturità | ecco le materie per la seconda prova al Classico e allo Scientifico 

Maturità 2019 - ecco le materie d'esame : prova mista latino-greco al Classico : L'attesa sta per finire, questa mattina la nuova Maturità 2019 entra nel vivo e, per mezzo milione di candidati, adesso si fa sul serio. Verso le 12, infatti, il...

Maturità 2019 - arriva un nuovo esame : ecco cosa cambia : Le prove scritte dell’ esame di Maturità , dal 2019 , potrebbero essere due e non più tre. Grazie all’attribuzione di un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico, ci sarà più attenzione al merito premiando il percorso svolto dai maturandi nell’ultimo triennio. Saranno introdotte griglie di valutazione nazionali per una maggiore uniformità ed equità nella correzione delle prove scritte. Sono queste le principali novità introdotte dal ...

Maturità 2019 - ecco come sarà il nuovo esame : Dalla composizione della traccia del Liceo classico, al numero di quesiti che saranno proposti allo Scientifico. Passando per le tipologie di elaborato che potranno essere oggetto d'esame per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici. Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono disponibili da oggi tutti i quadri di riferimento per la predisposizione e lo svolgimento degli ...