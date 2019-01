Manovra | i sindacati da Conte | Confermata manifestazione del 9 febbraio | attendiamo

Manovra : sindacati - manifestazione del 9 febbraio confermata; attendiamo tavoli : Cgil, Cisl e Uil confermano la manifestazione nazionale a Roma del 9 febbraio. Lo hanno riferito i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, al ...

Sindacati delusi dalla Manovra : chiare incongruenze - scenderemo in piazza : I Sindacati confermano la loro delusione per il contenuto della manovra e del decreto che disciplina i due istituti bandiera del governo giallo-verde: Reddito di cittadinanza e Quota 100. E mantengono la promessa di scendere in piazza contro la manovra. A riparlare di "mobilitazione inevitabile" e' il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan in un'intervista ad "Avvenire". Ma anche il segretario della Cgil Susanna Camusso e quello della ...

Perché la Manovra non piace ai sindacati : E ancora gli stessi continuano a esprimere il dissenso dichiarando che la manovra del Governo non tiene conto delle aree deboli del Mezzogiorno e nemmeno dell'economia reale e della competitività. ...

I sindacati contro la Manovra : "Pessima - pronti a manifestazione a gennaio" : Una manovra "sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio". Lo affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil, dicendosi pronte alla mobilitazione unitaria "che culminerà con una grande manifestazioni nazionale a Gennaio". "Per le modalità della sua ...

