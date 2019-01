Divertimento sicuro | 12 regole di condotta sulle piste da sci

vanityfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Rispetto per gli altriPadronanza della velocitàScelta della direzioneTraiettorieSorpassoSpazio minimo per il sorpasso Attraversamento e incrocio. SostaSalita e discesa a piediRispetto della segnaleticaIncidentiIdentificazioneIl recente periodo delle vacanze di Natale e fine anno è stato contraddistinto da un significativo numero di incidenti sulla neve, alcuni purtroppo dall’esito tragico.Spesso imprudenza, a volte sfortuna e non di rado anche il fatto di non essere fisicamente preparati conducono a cadute e infortuni anche gravi. Gli elementi principali della sicurezza sugli sci, sostenuti e divulgati dalla Scuola Italiana Sci si basano su due capisaldi: rispetto degli altri e coscienza delle proprie capacità.LEGGI ANCHEAdorate lo sci? Il prossimo passo è la «sci mindfulness»«La stagione degli sport invernali è gravata da oltre 30.000 infortuni, specialmente tra chi si ...