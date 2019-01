Decretone | ' riscatto light' laurea costa 45% in meno ma non aumenta pensione

Riscatto anni di laurea - le novità nel Decretone del governo : basteranno 5.241 euro annui : Arriva lo sconto per riscattare gli anni del percorso accademico per gli under 45 che abbiano iniziato la propria attività lavorativa a partire dall'anno 1996 e che ricadono, dunque, interamente nel regime pensionistico contributivo. A stabilirlo è il mega decretone ministeriale sul reddito di cittadinanza e sulla cosiddetta 'quota cento'. La decisione arriva con l'obiettivo di concedere un'agevolazione alle nuove generazioni, in particolar modo ...

