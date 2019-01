Astronomia a raggi gamma | inaugurato prototipo telescopio pSCT

Astronomia a raggi gamma : inaugurato il prototipo di telescopio pSCT : È stato inaugurato poche ore fa, all’Osservatorio Whipple ad Amado in Arizona, pSCT. Si tratta di un prototipo di telescopio per l’Astronomia a raggi gamma. pSCT inizierà a prendere dati nei prossimi mesi per fornire indicazioni per la costruzione dei telescopi di media grandezza che faranno parte del Cherenkov Telescope Array (Cta), l’osservatorio diffuso per fotoni gamma di prossima generazione, cui l’Italia partecipa con l’Infn e con l’Inaf, ...