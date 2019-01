Uomini e Donne | Sara e Nicola insieme | una fonte svela ' si sono nascosti dietro un muro'

Spoiler Uomini e donne : Armando non è fidanzato - si vedeva di nascosto con la Formica : Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 16 gennaio su Canale 5. Al centro dello studio, il cavaliere si è confrontato con Noel e Viviana: la prima ha dichiarato di voler chiudere con lui, ammettendo che tra loro non c'è mai stato un vero inizio, mentre la seconda ha confessato il proprio interesse per il bel napoletano. Armando si è detto perplesso per la dichiarazione fatta da Viviana, ...

Uomini e Donne anticipazioni : Lorenzo dà buca a Giulia e cerca Claudia : Lorenzo Riccardi fa arrabbiare Giulia Cavaglià con un gesto a UeD La scelta per Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne diventa ogni giorno più complicata. Il tronista oggi pomeriggio sarà protagonista della puntata del Trono Classico, in onda come di consueto a partire dalle 14.45 su Canale5. Nonostante la scelta imminente che, in base alle ultime anticipazioni, avverrà in prima serata in uno scenario da favola, l’ex corteggiatore di Sara ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Andrew torna per Teresa - Moriconi si sente tradito : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 17 gennaio Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e donne. Si partirà, in particolare, dalle vicende dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, le cui idee continueranno ad essere abbastanza confuse. La scorsa settimana Lorenzo aveva baciato sia Claudia che Giulia e le due corteggiatrici si erano dette molto deluse, minacciando persino di abbandonare ...

Uomini E Donne. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : rottura definitiva? Ecco la situazione : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: voci parlano di rottura definitiva, non arriva nessuna smentita. La situazione Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono trincerati dietro a un silenzio che inizia a diventare preoccupante, almeno per... L'articolo Uomini E Donne. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: rottura definitiva? Ecco la situazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - trono Over : Armando e Noel cacciati dal programma (RUMORS) : Armando e Noel sono i protagonisti di un nuovo scandalo a Uomini e donne che questa volta riguarda il trono Over. Stando alle anticipazioni sulle registrazioni di inizio anno, i due sarebbero stati esclusi dal dating-show di Maria De Filippi a causa dei dubbi riguardanti l'autenticità della loro relazione. In una delle prossime puntate che vedremo in onda su canale 5 a partire dalle 14,40, scopriremo infatti che Armando e Noel si frequentavano ...

Claudio D'Angelo e Ginevra si sono lasciati?/ Uomini e Donne : lui vola a Napoli - poi il triste messaggio... : Claudio D'Angelo e Ginevra si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne ancora in crisi. Lui vola a Napoli, poi scrive un triste messaggio...

Serale Uomini e Donne : Giulia De Lellis svela data e novità : Giulia De Lellis dà le prime anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne Come tutti sapranno ormai a menadito, le scelte di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez andranno in onda in prima serata su Canalae 5. A condurre queste puntate del dating show non sarà però Maria De Filippi, ma Gemma Galgani del Trono Over e Giulia De Lellis. Proprio quest’ultima, poco fa, ha finalmente rotto il silenzio a tal proposito ...

Ginnastica - Europei 2019 : registrazioni definitive - ufficializzati i contingenti. Italia con 4 donne e 6 Uomini : 124 atlete e 181 atleti in rappresentanza di 39 Paesi: sono questi i numeri degli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile. Mancano tre mesi alla rassegna continentale ma oggi si sono chiuse ufficialmente le iscrizioni, le varie delegazioni dovevano ufficializzare il numero di posti che avrebbero occupato per la competizione. Il massimale è di 6 uomini e di 4 donne, non sono previste le ...

Angela Di Iorio/ Lite a Uomini e donne con Valentina : 'Sei squallida alla tua età. Hai stufato ora!' : Angela di Iorio in lacrime lascia lo studio di Uomini e donne dopo l'ennesimo attacco di Tina Cipollari: tornerà ancora oppure no?

Uomini e Donne oggi - Riccardo ha già dimenticato Ida : Gemma furiosa : Uomini e Donne oggi: Riccardo torna ufficialmente al Trono Over e Gemma Galgani lo riprende A Uomini e Donne, Riccardo torna ufficialmente a far parte del parterre maschile del Trono Over. Il cavaliere sta portando avanti due conoscenze, con Roberta e Cristina. Con entrambe non sembra andare tutto nel migliore dei modi. Il ritorno ufficiale […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Riccardo ha già dimenticato Ida: Gemma furiosa proviene da ...

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e Gemma lo critica : Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Riccardo Guarnieri In quest’ultima puntata di Uomini e Donne c’è stato un ritorno che ha acceso gli animi dei tanti spettatori a casa. Difatti Riccardo Guarnieri, dopo la fine della sua storia d’amore con Ida Platano, ha deciso di tornare nel popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Il suo ritorno, ovviamente, ha anche scatenato ...