' Stamm Fort' | Luché e Sfera Ebbasta pubblicano le strofe del loro feat VIDEO

(Di giovedì 17 gennaio 2019) È prevista per domani, o meglio, per la mezzanotte di questa sera, la pubblicazione del nuovo attesissimo brano realizzato dain collaborazione con. Il pezzo, che include le voci di due nomi di primissimo piano della scena rap italiana, é arricchito dalla produzione musicale di due vere e proprie eccellenze del beatmaking made in Italy, ovvero Charlie Charles e Sick Luke, i produttori che hanno letteralmente creato il suono della nuova wave della trap italiana, il primo producendoe Ghali, il secondo portando al successo la Dark Polo Gang, il controverso collettivo romano composto da Pyrex, Wayne e Tony Effe, di cui fino all'anno scorso faceva parte anche Side Baby.Facile quindi capire come mai la notizia – diffusa nel pomeriggio di ieri – dell'uscita di '', questo il titolo del pezzo, abbia suscitato la reazione entusiasta di tantissimi ...