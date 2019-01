Si riaffacciano i maschi casalinghi organizzati e orgogliosi

lastampa

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Fare stime sul numero di uomini attratti dall'economia domestica non è semplice, in 22mila sono assicurati Inail contro gli infortuni domestici e per l'INPS potrebbero essere almeno il doppio a fare ...