Piazza Affari | in acquisto IMA

Piazza Affari : STMicroelectronics si muove verso il basso : Ri basso scomposto per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che esibisce una perdita secca del 2,87% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Piazza Affari : Mediaset in forte discesa : Aggressivo ribasso per il Biscione , che passa di mano in perdita del 3,20%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediaset rispetto all'...