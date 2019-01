L' action adventure in 2D Giga Wrecker Alt arriverà su console quest' anno

Below : l'ispirato action adventure roguelike è in arrivo la prossima settimana : Below, il dungeon crawler dello studio indipendente canadese Capybara, in sviluppo da moltissimo tempo, ha finalmente una data di lancio.Come riporta Eurogamer.net, il gioco sarà distribuito su Xbox One e PC (su Steam) tra poco più di una settimana, venerdì 14 dicembre.Below è stato rivelato per la prima volta durante la conferenza E3 2013 di Microsoft ed è stato ritardato più volte, ad un certo punto per un tempo indefinito. Fu avvistato ...

ToeJam & Earl : Back in the Groove! : il bizzarro action adventure arriverà su PC e console il prossimo anno : Come segnala Gematsu, lo sviluppatore HumanNature Studios ha annunciato che ToeJam e Earl: Back in the Groove! sarà lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC il 1° marzo 2019 per $ 19,99, in ritardo rispetto al suo lancio previsto per il 2018. Il gioco supporterà le lingue inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo (America latina) e portoghese brasiliano.Sono previste anche edizioni fisiche a tiratura limitata per PlayStation 4 e ...