Ginecologo salva neonata e muore subito dopo di attacco cardiaco

Bengala Occidentale - Ginecologo salva una neonata e dopo muore d'infarto : Si chiamava Bibhas Khutia il 48enne ginecologo indiano che è morto per un attacco cardiaco appena dopo aver salvato una neonata dalla morte. La notizia, divulgata dal Times of India, ha commosso il mondo intero. La tragica morte del ginecologo risale a due giorni fa ed è accaduta in una remota località indiana, presso l'ambulatorio medico di Patanda, un paesino del Bengala Occidentale, nel distretto di Midnapore. Il ginecologo prestava servizio ...