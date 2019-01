Chiara Ferragni snob? Piovono accuse in Calabria | la sua risposta fiume

Sushi e maglia autografata : la reunion post Maldive di Chiara Ferragni - Fedez - Keita e Simona Guatieri [VIDEO] : reunion post Maldive per Chiara Ferragni, Fedez, Balde Keita e Simona Guatieri: le due coppie cenano in un locale di Sushi a Milano Chiara Ferragni, Fedez, Balde Keita e Simona Guatieri si sono ritrovati dopo il viaggio alle Maldive che hanno (casualmente) trascorso insieme. In un locale di Sushi di Milano, le due coppie hanno consumato una cena in compagnia e prima di tornare a casa si sono fermati per un regalo speciale a Fedez. Il ...

Chiara Ferragni 10 ANNI FA/ Foto della #10yearchallenge - quel bacio a Fedez sulle colline di Los Angeles : CHIARA FERRAGNI partecipa al #10yearchallenge e mostra sue Foto di 10 ANNI fa. 'Eri un cesso'. La replica dell'influencer: 'adoro che donne che...'.

#10yearchallenge e Chiara Ferragni - su Instagram le foto di 10 anni fa : #10yearchallenge è la sfida social del momento che sta riempiendo ...

Chiara Ferragni pubblica foto di 10 anni fa : "Quando studiavo alla Bocconi e facevo la modella part time" : Chiara Ferragni accetta la sfida social dei #10yearchallenge pubblicando alcuni scatti che la ritraevano quando ancora non era una fashion influencer famosa in tutto il mondo. La moglie di Fedez ...

Chiara Ferragni è tornata Diavoletta '87 : ... la bionda studentessa cremonese Chiara Ferragni, in cima alla blogosfera, permettendole di costruire un impero legato a doppio filo alla sua persona, di viaggiare tutto il mondo, diventare ...

Chiara Ferragni - un fan spende 5.700 euro per un caffè con lei : Dopo la bottiglia d'acqua a sei euro e il corso di make up da 650 euro, si è capito che quando si parla di Chiara Ferragni si parla di cifre non proprio low cost. L'ultima in data di...

Chiara Ferragni docet : il destination wedding da sogno è in Sicilia : è il primo portale di informazioni in Sicilia sul mondo delle nozze; fondato nel 2003 da Valentina Barrile, ha iniziato ad accogliere, a partire dal 2007, richieste di aiuto per l'organizzazone di ...

Chiara Ferragni - spuntano le foto di 10 anni fa : «Quando mi dicevano - nessuno ricorderà il tuo nome» : Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa del mondo, idolo di tanti ragazzi che come lei vorrebbero trovare successo sul web come nella vita, manda un messaggio ai suoi 15 milioni di follower. L’imprenditrice moglie di Fedez partecipa al tormentone social #10yearchallenge pubblicando alcuni scatti che la ritraggono 10 anni fa. «Questa ero io nel 2009, l’anno che ha cambiato la mia vita per sempre – scrive – ...

Cosa fanno insieme Chiara Ferragni e Asia Argento : Chiara Ferragni e Asia Argento sorridono ai flash e provocano con la loro mise. Asia accavalla le gambe mostrando i tatuaggi, Chiara sfoggia il collant abbinato ai sandali, Ospiti di una sfilata milanese scoprono le gambe. La strana coppia, la bionda e la mora, le due regine del gossip 2018 si ritrovano in prima fila alla sfilata milanese di Aniye-By e conquistano i flash. “Mamma guarda come mi diverto” punzecchia sui social la Argento, ...

5.700 euro per un caffè con Chiara Ferragni alla Fashion Week : Dopo la bottiglia d’acqua a sei euro e il corso di make up da 650 euro, Chiara Ferragni ha concesso un caffè a un suo fan per la somma di 5.700 euro. L’iniziativa è stata creata dal sito Charity Stars e il ricavato, come deciso dalla Ferragni stessa, sarà devoluto a White Mathilda, un’associazione di promozione sociale che gestisce diversi sportelli antiviolenza. L'associazione, in collaborazione con gli enti locali, si occupa di sostegno alle ...

Chiara Ferragni : un fan spende 5700 euro per prendere un caffé in sua compagnia : Che le star del web e della televisione fossero pagate profumatamente è ormai risaputo ed è altrettanto risaputo il fatto che molte di loro vengano utilizzate per favorire donazioni di beneficenza verso associazioni che si impegnano giornalmente per migliorare il mondo. Ad avere attuato una tra le "strategie di marketing" migliore, se così la si può definire, è stato proprio il sito Charity Stars che ha deciso di mettere in vendita un caffè in ...