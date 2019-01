“Aiutateci | vi prego” Francesco | 15 anni | scomparso nel nulla Cosa si sa

caffeinamagazine

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ora d’ansia a Foggia per un ragazzo di 15. Da ieri mattina non si hanno più notizie diPio Tomaiuolo, per gli amici Kekko. A quanto si apprende avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo una telefonata fatta alla madre intorno alle 13 alla quale aveva riferito che avrebbe mangiato con alcuni amici in Mongolfiera e che sarebbe tornato alle 15. Purtroppo però, di lui non si hanno più notizie.I genitori sono disperati. La madre Anna, scrive Foggi Today attraverso l’avvocato Laura Parisi, si rivolge ai foggiani chiedendo loro di contattare il 113 o il 112 o qualsiasi organo di pubblica sicurezza in caso di notizie, avvistamento o ritrovamento del ragazzo: “Aiutate una madre disperata, che non sa quale fine abbia fatto il figlio 15enne. Aiutateci a ritrovarePio” l’invito alla città dell’avvocato Laura Parisi. Gli amici non ...