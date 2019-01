A 102 anni si perde di notte al gelo | nonno Giuseppe salvato da due poliziotti

Nonno Giuseppe - 102 anni - si perde di notte al gelo : salvato da due poliziotti : Ha perso l'orientamento mentre percorreva le strade della sua città ed è rimasto al gelo della notte, con le temperature che erano già scese sotto lo zero. Per questo motivo Giuseppe , un uomo di 102 ...

Queste gemelle hanno compiuto 102 anni : “Ecco qual è il nostro segreto” : Certo, 204 candeline (in due) sarebbero state troppe sulla torta, ma è l’anagrafe che conta: Queste due ‘giovincelle’ sono sorelle e hanno compiuto 102 anni. A detta della famiglia, sono la coppia di gemelle più longeva del Regno Unito, avendo visto quattro monarchi, venti primi ministri e soprattutto due guerre mondiali. Si chiamano Phyllis Jones e Irene Crump e vengono da Stourport a Severn, nel Worcestershire, dove abitano insieme. Phyllis e ...

Australia - lancio record con il paracadute a 102 anni : Una donna Australiana ha stabilito un nuovo record di paracadutismo all'età di 102 anni. Il video mostra Irene Ochia, accompagnata da un gruppo di giovani paracadutisti a bordo di un aereo per la sua ...

NBA - Cleveland-Milwaukee 102-114 : esplode Giannis - 44 punti e massimo in carriera pareggiato : Se c'è una cosa che abbiamo imparato da questi Milwaukee Bucks è che sanno come rialzarsi dopo una sconfitta o una brutta prestazione. Per la nona volta consecutiva in questa stagione la squadra di ...

Nonna Irene si lancia dal paracadute a 102 anni : l’ha fatto per una buona causa : Non tutti i supereroi indossano il mantello: alcuni hanno anche tanti acciacchi dovuti all’età e portano la dentiera, ma dimostrano comunque un coraggio e una voglia di vivere davvero invidiabili. Chiedete, ad esempio, a Nonna Irene, un’anziana che, per una buona causa, si è lanciata col paracadute alla veneranda età di 102 anni. Irene O’Shea, questo il nome della donna, vive in Australia e potrebbe anche aver fatto registrare ...

Kirk Douglas - 102 anni - uomo d’acciaio di Hollywood : 102 anni oggi, Kirk Douglas è forse l’unico a potersi davvero fregiare del titolo di uomo d’acciaio a Hollywood, un attore dalla carriera epica come buona parte dei suoi film e personaggi (Ulisse, Spartaco, pugile, guerriero vichingo, trapezista, addirittura Vincent Van Gogh) e in qualche modo il capostipite di una propria dinastia che tramite il figlio Michael ha ‘regnato’ nel cinema per almeno due generazioni. Per non ...

Modena - patente rinnovata a 'nonno Peppino' che ha compiuto 102 anni : Mai un incidente: dopo 70 anni di patente, vanta una guida disinvolta ma sicura e senza bisogno di indossare gli occhiali. Ha stile e condotta al volante che in tanti di mezzo secolo e passa più giovani di lui, persone che potrebbero essere nipoti se non pronipoti, si sognano di avere. Aveva fatto notizia già due anni fa la sua storia quando aveva compiuto 100 anni, ed ora che ne ha 102 ancora maggiore è il clamore perché il suo è un caso raro, ...

Le gemelle più longeve d'Inghilterra compiono 102 anni : Durante la loro lunga vita hanno assistito sia alla prima che alla seconda guerra mondiale, hanno visto succedersi quattro re e venti premier: stiamo parlando delle due gemelle più anziane di Inghilterra, Phyllis e Irene, che il 20 novembre compiono la veneranda età di 102 anni. Dopo essere rimaste entrambe vedove sono andate a vivere insieme, mangiando pesce e bevendo dei drink forti quali elisir di lunga vita. Il figlio della maggiore, Carl, ...

