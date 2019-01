Wind Smart con minuti illimitati e 30 40 GB attivabili in winback attraverso i Call

Wind Smart 40 Fire e Flash : chiamate illimitate e 40 GB da 5€ - non per tutti : Wind Smart 40 Fire e Flash sono due offerte ricaricabile per attrarre clienti di altri operatori, in particolare di quelli iliad e di operatori virtuali. Queste due tariffe dell’operatore arancione sono attivabili anche da ex [...]L'articolo Wind Smart 40 Fire e Flash: chiamate illimitate e 40 GB da 5€, non per tutti è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Huawei P Smart (2019) arriva sul nuovo listino smartphone di Wind : È in arrivo sul listino Smartphone di Wind il nuovo Huawei P Smart (2019), uno Smartphone di fascia medio-bassa con notch stondato, Android 9 Pie, e un bel display FullHD+ da 6,21 pollici. Il prezzo? 3 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo.

Come sbloccare PC Windows con smartphone Android : Proteggere il proprio computer con una password è fondamentale se si vuole preservare la propria privacy. La protezione dei dati personali è un'aspetto a cui non si può assolutamente rinunciare.

Wind e Tre premiano i clienti che decidono di mantenere attiva la SIM per 30 mesi : smartphone con rate da 0 euro al mese : Nel panorama della telefonia mobile attuale, i consumatori vengono bombardati con continui messaggi promozionali che presentano offerte più o meno interessati. Gli operatori

Wind Tre accontenta i già clienti e tenta gli ex con tante offerte telefoniche e smartphone scontati a rate : Wind Tre tenta vecchi e nuovi clienti con varie offerte telefoniche interessanti proposte tramite campagne SMS e non soltanto. SI va da tanti giga in offerta per arrivare fino a promozioni dedicate ai già clienti come la Telefono Incluso per Huawei P20 e Huawei P20 Lite.

Wind Smart Limited Edition 30 Giga a 9 - 99 euro al mese con attivazione online : Una nuova promozione consente di prenotare online e acquistare presso un negozio Wind Smart Limited Edition 30 Giga a 9,99 euro al mese

Remote Fingerprint Unlock sblocca in remoto il PC Windows utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone : Remote Fingerprint Unlock è un'applicazione che permette di sbloccare in remoto e in sicurezza il PC con sistema operativo Windows Vista/7/8/10 utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone Android. Lo strumento supporta l'account Microsoft locale e online e il Tethering Wi-Fi, mentre la versione PRO è priva di annunci e consente di aggiungere più computer e account, supporta le funzioni Wake-On-Lan e Unlock widget che verrà

Wind introduce due nuovi tagli di ricarica e proroga tre offerte Smart Special : Wind ha introdotto due nuovi tagli di ricarica da 20 e 30 euro, al momento disponibili solo nei punti vendita del gestore

Wind Family Protect e Smart Refresh per proteggere e cambiare il telefono ogni anno : Wind Family Protect è una nuova applicazione che permettere di proteggere e monitorare traffico e spostamenti di uno Smartphone a scelta. Il ritorno di Smart Refresh consente invece di cambiare telefono ogni 29 mensilità senza pagamento della rata finale.

Offerta Wind All Inclusive e Smart Limited Edition : Wind tariffe in Offerta 'All Inclusive' e 'Smart Limited Edition' a prezzo vantaggioso ecco tutti i dettagli delle offerte per navigare con tantissimi giga.

Wind presenta All Inclusive Limited e Smart Limited Edirion - mentre Tre tenta alcuni già clienti : Wind presenta le nuove offerte ALL Inclusive e Smart Limited Edition, mentre Tre tenta alcuni già clienti con un pacchetto di traffico Internet aggiuntivo.

Wind e Tre - offerte Natale : 100 Giga in regalo e Smartphone Christmas Edition : A meno di un mese dal Natale, cominciano a fioccare le promozioni degli operatori telefonici. Negli anni passati siamo stati abituati a vedere parecchie iniziative commerciali nel periodo pre-festività, ma stavolta si è iniziato con largo anticipo. Wind e Tre hanno già lanciato alcune offerte natalizie. Il primo mette in regalo traffico dati da utilizzare per un anno intero a chi attiva uno dei pacchetti proposti, mentre il secondo consente di