Vitamina D | a cosa serve e i cibi che la contengono

dilei

: @_libellula70 be, sole, vitamina D...tutta un’altra cosa ?? - skywalker5005 : @_libellula70 be, sole, vitamina D...tutta un’altra cosa ?? - lolithaze : A cosa sono le creme? — rose, limone e olio di oliva+vitamina E?? - MagicaCarlos : Son 4 giorni che mi spakko di vitamina C. Chissà cosa succederà -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) LaD è una sostanza fondamentale per il nostro benessere, per questo è fondamentale conoscere iche laChiamata anche calciferolo, laD è presente nell’organismo in due forme: laD 2, che si trova in diversi alimenti di origine vegetale e si può assumere con l’alimentazione, e laD 3 che viene sintetizzata dalla pelle in seguito all’esposizione ai raggi solari. Aquesta sostanza? Prima di tutto è fondamentale per mantenere le nostre ossa forti e sane, contrastando l’osteoporosi e le fratture, poiché stimola l’assorbimento di fosforo e calcio. Inoltre contribuisce a contrastare patologie come la dermatite atopica e la psoriasi.LaD viene sintetizzata dal corpo tramite la luce solare ed è fondamentale per stimolare la produzione di serotonina, dopamina ed endorfina, dei ...