Pomeriggio 5 - Elia Fongaro processato : 'Avete fatto l'amore?' - la sua ex lo sbugiarda e umilia Jane Alexander : 'Ma avete fatto l'amore?' . A Pomeriggio 5 è processo a Elia Fongaro . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , legato da un rapporto poco definito con Jane Alexander , che per lui ha rifiutato la ...

Pomeriggio 5 - Elisa ex di Elia Fongaro : “Mai parlato di fidanzamento” : Elisa Scheffler racconta la verità su Elia Fongaro a Pomeriggio Cinque Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque Elisa Scheffler ha raccontato la sua verità sul rapporto con Elia Fongaro. La modella è entrata a gamba tesa sull’ex gieffino dicendo di essere stata lasciata per Jane Alexander, “siamo stati insieme fino alla sua entrata al GF Vip”. Dagli studi romani di Pomeriggio Cinque Elisa ha spiegato come non abbia ...