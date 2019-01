Helly Hansen e la nuova giacca W Whitewall Lifaloft, calore e leggerezza, impermeabilità e tecnologia

laragnatelanews

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Il periodo è quello giusto. Le settimane bianche stanno iniziando ad essere organizzate un po’ ovunque malgrado le precipitazioni nevose non siano ancora troppo abbondanti sulle nostre Alpi. C’è però chi, grazie anche ai saldi si sta precipitando presso i negozi di sport o i grandi centri commerciali, ad acquistare le nuove proposte, per vivere la montagna al caldo, all’asciutto, con la giusta traspirazione. Tra i prodotti che abbiamo il piacere d’introdurre sull’argomento caldo/protezione/traspirazione, c’è un Brand – riconoscibile dai più dalla doppia HH – che da anni confeziona e propone prodotti di altissima qualità:– conLaJacket è stata scelta quale “Gold Winner ISPO Awards” nel segmento Snowsports per il 2019. Laè stata votata ...